Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Утром в четверг преступник зашел в отделение банка на юге Москвы и, угрожая сотрудникам оружием, похитил деньги из кассы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«По предварительной информации, в помещение финансово-кредитного учреждения вошел мужчина с предметом, похожим на пистолет, и, угрожая сотрудникам учреждения расправой, открыто похитил из кассы денежные средства», — говорится в сообщении. Забрав крупную сумму, злоумышленник скрылся.

Размер нанесенного ущерба еще не установлен, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, добавили в ГУ МВД.

В полиции не уточнили название организации, которую ограбил неизвестный, но назвали адрес — Варшавское шоссе, дом 72, корпус 2. По данным из открытых источников, там находится отделение «Ренессанс Кредита».

«Мы подтверждаем факт ограбления отделения банка в Москве. Никто из сотрудников, к счастью, не пострадал. Сумма похищенного уточняется. По данному инциденту работают правоохранительные органы», — сообщили РБК в пресс-службе банка «Ренессанс Кредит».