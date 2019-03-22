В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк

Мужчина в очках и маске, угрожая пистолетом, требовал отдать ему деньги. Но отделение не работает с наличными, и грабитель скрылся ни с чем. Теперь его ищем полиция

Неизвестный в маске ворвался в отделение одного из банков на севере Москвы и попытался ограбить его, угрожая пистолетом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в минувший четверг, 21 марта, в послеобеденное время. Отделение находится неподалеку от станции метро Сокол, по адресу: Ленинградский проспект, д. 69. По этому адресу, согласно открытым данным, располагается отделение Россельхозбанка. Это подтверждает официальный сайт кредитной организации.

Мужчина в матерчатой маске и очках вошел в банк и начал требовать с сотрудников деньги. Когда узнал, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).