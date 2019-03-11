В Москве у сотрудника префектуры украли ценности и алкоголь на 2 млн руб.

В Москве у сотрудника префектуры украли ценности и алкоголь на 2 млн руб.

В столичном районе Печатники неизвестные ограбили квартиру начальника управления делами префектуры Юго-Восточного административного округа, сообщили РБК источник в ГУ МВД России по Москве и источник в территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел в минувшие выходные. По словам собеседника РБК, проникший в квартиру преступник сумел вынести из нее бытовую технику, золотые ювелирные изделия, наручные мужские часы, коллекцию элитной алкогольной продукции, а также $2000. Общая сумма ущерба оценивается в 2 млн руб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой).