В Москве с топорами напали на автомобиль и украли 1 млн руб.

В Москве с топорами напали на автомобиль и украли 1 млн руб.

На юге Москвы произошло нападение с применением травматического оружия и топоров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«На улице Подольских Курсантов пятеро неизвестных, угрожая предметами, похожими на топоры и травматические пистолеты водителю автомобиля Hyundai, повредили данный автомобиль, забрали из автомобиля сумку с деньгами и скрылись на автомобиле Volvo», — рассказали в полиции.

Для розыска и задержания злоумышленников введен план «Перехват».

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что похищен 1 млн руб.