Глава МИД Украины пообещал «новую волну давления» на Россию

Киев начнет «новую волну давления» на Москву на международных площадках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью украинскому «Пятому каналу».

По словам главы внешнеполитического ведомства, давление начнется после 25 июня, если до этого времени Россия не освободит украинских моряков и не предоставит соответствующий отчет Международному трибуналу ООН по морскому праву.

«Россия нарушила морскую конвенцию [Конвенция ООН по морскому праву]. А нарушение конвенции — это все-таки не простое дело для цивилизованного мира», — подчеркнул он.

Климкин не сообщил о деталях будущих действий Киева, однако сказал, что Россию ожидает «много вещей», включая «ограничения морской активности» и «ограничения военной активности».