МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам. Об этом в своем Twitter написал глава ведомства Павел Климкин.

Дипломат заявил о важности «сделать все возможное» для того, чтобы решение суда было исполнено.

Трибунал обязал Москву освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три украинских корабля, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Как заявляет российская сторона, тогда они вошли в территориальные воды России без разрешения и предупреждения и, не реагируя на требование пограничников остановиться, продолжили движение. Корабли были отбуксированы в Керчь, а находившихся на них моряков арестовали и отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Украинская сторона считает произошедшее агрессией со стороны России, как утверждает Киев, Москва была предупреждена о маневрах. В России инцидент считают провокацией.