Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 65,00 62,75 EUR Нал. 73,03 71,08 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1206 -0,0066 BTC/USD Бирж. 8 672,90 +450,16 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
Порошенко завил о появлении в Крыму украинского трезубца раньше триколора Политика, 02:48 Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков Политика, 02:20 Автомобиль упал в реку с Новодевичьей набережной в Москве Общество, 01:52 Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20% Общество, 01:36 Оштрафованный в Крыму за браконьерство капитан судна вернулся на Украину Общество, 01:36 Федерация сноуборда выразила соболезнования из-за гибели спортсмена в США Общество, 01:17 Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии Общество, 00:53 СМИ узнали о массовой подготовке бизнес-джетов к отлету из Молдавии Политика, 00:42 Город в Техасе объявил себя «убежищем для нерожденных» Общество, 00:29 Горящие кресты, гранаты и поцелуи: самые запоминающиеся клипы Мадонны Стиль, 00:28 Дзюба заявил о пролетевшей перед глазами карьере в игре с Испанией на ЧМ Спорт, 00:10 МВД Чечни начало проверку из-за видео со стреляющей девушкой Общество, 14 июн, 23:44 «Укртрансгаз» предупредила о чрезвычайной ситуации с газом на Украине Экономика, 14 июн, 23:37 ГИБДД прокомментировало перекрытие трассы под Пензой после массовой драки Общество, 14 июн, 23:24
Политика ,  
0 
Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации украинского лидера.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — заявил он.

Зеленский добавил, что «держит ситуацию на контроле», а также напомнил решение Международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге.

На встрече также обсуждались тема принятия законопроекта о предоставлении морякам статуса участников боевых действий и вопрос поддержки их семей.

Политика
Зеленский назвал выполнение Россией решения суда ООН шагом к переговорам

Корабли ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России. Как заявили российские пограничники, они не реагировали на предупреждения.Суда отбуксировали в порт Керчи, а моряков арестовали и поместили в московское СИЗО.

Москва называет инцидент провокацией. Киев утверждает, что российская сторона была предупреждена о маневрах, и расценивает произошедшее как агрессию. 25 мая Международный суд ООН обязал Россию освободить моряков и вернуть украинской стороне корабли.
 


 

Теги: Владимир Зеленский, Украина, моряки
Материалы по теме
США и НАТО потребовали от России выполнить решение суда ООН по морякам
Политика
МИД увидел в иске Киева в морской арбитраж попытку доказать права на Крым
Политика
Порошенко дал Зеленскому совет в вопросе освобождения украинских моряков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter