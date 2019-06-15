Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации украинского лидера.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — заявил он.

Зеленский добавил, что «держит ситуацию на контроле», а также напомнил решение Международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге.

На встрече также обсуждались тема принятия законопроекта о предоставлении морякам статуса участников боевых действий и вопрос поддержки их семей.