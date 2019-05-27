Киев потребовал у Москвы назвать дату и место возврата моряков и кораблей

Постановление о том, что Россия обязана освободить задержанных в ноябре украинских моряков, Международный трибунал принял на прошлой неделе. Москва считает, что у него не было полномочий рассматривать иск

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Министерство иностранных дел Украины подготовило ноту для МИД России, в которой запросило информацию о времени и месте возвращения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс-Украина».

«В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово», — указала она. По словам Зеркаль, Киев обратится к министрам иностранных дел других стран, чтобы они воздействовали на Россию по поводу возвращения моряков.

На прошлой неделе Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) принял постановление, которым обязал Россию вернуть задержанных украинских моряков. При этом трибунал не стал требовать от российской стороны закрытия дела в отношении экипажа. Представители Москвы на заседании не присутствовали, поскольку Россия считает, что у инстанции не было полномочий рассматривать иск.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция российской стороны относительно случившегося в Керченском проливе не изменилась — должно завершиться следствие и состояться суд.