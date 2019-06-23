Песков опроверг подготовку спецслужбами вопросов для прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что подготовкой вопросов для прямой линии занимаются специально обученные люди из спецслужб. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Нет, это не так. Видно, что очень много вопросов, некомфортных для президента. Зачем моделировать некомфортные для президента вопросы, на которые теоретически какой-нибудь европейский лидер-популист вообще предпочел бы не отвечать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он заявил, что Путин эмоционально реагирует на вопросы, не соответствующие действительности. Однако, по словам Пескова, это не значит, что Путин на это злится. «Это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет, что «как же люди не понимают, мы говорим, показываем, привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российский президент далек от популизма, и вопросы ему поступают от обычных людей по телефону и в виде СМС-сообщений. Он также добавил, что в ходе прямой линии хамство и непечатные выражения из СМС-сообщений убирались. «Такое тоже случается, это случается везде, тут нечего скрывать, но это просто по закону нельзя показывать по телевизору», — добавил он.

Ранее Владимир Путин, отвечая на поступивший в ходе прямой линии вопрос, отказался считать, что спецслужбы имеют отношение к организации программы. Президент отметил, что такую программу следует считать «прямой работой по выявлению проблемных точек» и поиску решений. При этом Путин отметил, что решения могут быть найдены прямо во время обсуждения.

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня в 17-й раз. Она продлилась более четырех часов. В общей сложности президенту поступило 2,6 млн обращений. Президент ответил на 81 вопрос.