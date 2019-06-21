Интерес москвичей к прямой линии на ТВ оказался минимальным с 2013 года

Интерес москвичей к прямой линии на ТВ оказался минимальным с 2013 года

Рейтинг передачи снижается с 2016 года. В среднем прямую линию по телевизору посмотрели около 1 млн жителей столицы, активнее смотрели вторую половину

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По предварительным данным компании Mediascope, прямую линию с Владимиром Путиным в этом году смотрело на каком-либо из телеканалов около 1 млн москвичей, рейтинг составил 6,8%, доля аудитории — 52,5%.

Под рейтингом понимается доля смотревших трансляцию от общей численности населения. Доля аудитории — доля среди всех, кто смотрел телевизор в этот момент.

Москвичи активнее смотрели вторую половину трансляции. Если аудитория у первых двух часов составила примерно 974 тыс. человек (рейтинг — 6,7%, доля — 50,6%), то у оставшейся части — 1 млн человек (рейтинг — 7%, доля — 54,2%).

Таким образом, в Москве показатели передачи падают четвертый год подряд. Если в 2015 году рейтинг составил 12,7%, а доля — 61,6%, то в 2016-м — 10,3% и 55,7%, в 2017-м — 10,1% и 55,4%, в 2018-м — 8,1% и 54,1%.

Что касается аудитории, в 2013 году прямую линию посмотрели 1,1 млн чел., в 2014 — 1,3 млн чел., в 2015 — 1,8 млн чел., в следующие два года — по 1,4 млн чел., в 2018 году — 1,1 млн чел. Таким образом, в 2019 году телевизионную трансляцию посмотрело меньше москвичей, чем шесть лет назад. Однако это все равно больше, чем в 2008-2011 годах (тогда передача выходила под названием «Разговор с Владимиром Путиным», московская аудитория составляла менее 1 млн чел.). Рейтинг в 2013 году составил 8,5%, доля — 46,9%.

В 2013 году прямую линию посмотрели 1,1 млн чел., в 2014 — 1,3 млн чел. Таким образом, в 2019 году телевизионную трансляцию посмотрело меньше москвичей, чем шесть лет назад.

Данных по всей России за 2019 год пока нет. В прошлом году у передачи были рекордно низкие показатели за семь лет.

В этом году прямая линия прошла позже обычного. В 2013-2016 годах президент отвечал на вопросы населения в апреле, в 2017 году — 15 июня, в 2018 году — 7 июня, в этом году — 20 июня.

Прошедшая в четверг прямая линия длилась 4 часа 16 минут, президент ответил на 81 вопрос. По длительности передача была чуть короче, чем год назад (4:20), но длиннее, чем в 2017-м (3:56).