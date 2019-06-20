Путин отказался считать прямую линию «шоу спецслужб»

Во время прямой линии Владимир Путин заметил поступившее сообщение, в котором программа называлась «шоу спецслужб», и прокомментировал эту точку зрения. Трансляцию прямой линии ведет РБК.

Президент отметил, что такую программу следует считать «прямой работой по выявлению проблемных точек» и поиску решений. При этом, заметил Путин, решения могут быть найдены прямо во время обсуждения.

На кол-центр передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» во время трансляции велась DDoS-атака, о чем ведущая сообщила в прямом эфире. Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что зафиксированы были две мощные атаки. «Силами «Ростелекома» они были отражены», — заявили в компании.