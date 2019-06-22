Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания предложит своим пассажирам транзитные рейсы в российскую столицу через Ереван

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

«Согласно заявлению Министерства транспорта России, запрет будет действовать и на грузинские авиакомпании. В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — говорится в заявлении авиакомпании, которое опубликовано в Facebook.

В Georgian Airways пообещали, что выбравшим полет через столицу Армении пассажирам будет гарантирован один час времени на пересадку.

Рейсы из Москвы в Ереван осуществляют несколько российских авиакомпаний. В сообщении Georgian Airways не указывается, с кем именно будет осуществляться транзит.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».