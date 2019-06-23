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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием

Акция протеста в столице Грузии завершилась на проспекте Руставели перед зданием парламента, сообщает Imedi News. Митингующие провели шествие к офису правящей партии страны «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

Возле офиса протестующие исполнили гимн страны и озвучили свои требования: отставка главы МВД Георгия Гахарии, изменение избирательного законодательства страны и освобождение демонстрантов, задержанных на митинге 20 июня.

Участники митинга пообещали возобновить мирную акцию протеста 23 июня.

Политика
Около парламента Грузии начался новый митинг

Стихийный митинг в Тбилиси 20 июня начался после инцидента с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым. В тот день во время заседания в грузинском парламенте Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), президентом которой он является, депутат сел в кресло спикера. Оппозиционные партии Грузии выразили протест и потребовали от российской делегации, чтобы та немедленно покинула зал заседания. Протестующие выступили против «российской оккупации» Грузии, а также потребовали проведения в стране досрочных выборов и отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Он ушел в отставку 21 июня.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Полиция Грузии задержала 305 участников стихийного митинга. По данным Минздрава страны, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Теги: Грузия, Тбилиси, митинг
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