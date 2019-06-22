Трамп назвал мудрым отказ Ирана вместе с дроном атаковать самолет США

Президент США Дональд Трамп сказал, что иранские военные мудро поступили, когда решили не атаковать гражданский самолет с пассажирами на борту, пролетавший рядом с американским беспилотником, который Иран уничтожил 20 июня. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает The Washington Post.

«Там вчера был самолет с 38 людьми на борту, вы же видели? Я думаю, это главная новость. Они видели его и не сбили. Думаю, они проявили мудрость, не сделав это. И мы ценим, что они это не сделали», — сказал президент США

Трамп также добавил, что он не «разжигатель войны» и может представить себе будущее, в котором США станут «лучшим другом Ирана».

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский дрон, заявив, что он нарушил воздушное пространство страны. Сообщалось, что это был беспилотник Global Hawk. МИД Ирана заявил, что он вылетел с военной базы в Объединенных Арабских Эмиратах. Посла ОАЭ 22 июня вызвали в МИД для объяснений.