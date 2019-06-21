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Microsoft $147,5 (+8,47%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,28%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Кремле начали готовить поручения по итогам прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль начал готовить поручения по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что 21 июня прошло совещание у руководителя администрации президента Антона Вайно. По его итогам, были даны поручения подразделениям администрации.

Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное

Песков рассказал, что теперь в Кремле начнут работать со стенограммой прямой линии. Он добавил, что обычно перечень поручений формируется «очень тщательно», чтобы не забыть ни одного обещания и высказанного плана.

На прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2,6 млн обращений. Всего президент ответил на 81 вопрос. 

Фотогалерея 
Неудобные вопросы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Фотогалерея

В частности, россияне спросили об обманутых дольщиках ЖК «Новокосино-2». Путин пообещал обсудить ситуацию с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым.

После мероприятия МВД сообщило, что еще в апреле возбудило уголовное дело против гендиректора компании «Экспертстрой». Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Правоохранительные органы уже опросили 87 потерпевших из 2 тыс. человек. В министерстве рассказали, что сумма ущерба составила более 4,5 млрд руб.

Следственный комитет также начал проверки по обращениям во время «прямой линии». В частности, в Красноярском крае и Омской области.

Теги: Дмитрий Песков, «Прямая линия с Владимиром Путиным», поручения
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