В Кремле начали готовить поручения по итогам прямой линии с Путиным

В Кремле начали готовить поручения по итогам прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль начал готовить поручения по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что 21 июня прошло совещание у руководителя администрации президента Антона Вайно. По его итогам, были даны поручения подразделениям администрации.

Песков рассказал, что теперь в Кремле начнут работать со стенограммой прямой линии. Он добавил, что обычно перечень поручений формируется «очень тщательно», чтобы не забыть ни одного обещания и высказанного плана.

На прямую линию с Владимиром Путиным поступило 2,6 млн обращений. Всего президент ответил на 81 вопрос.