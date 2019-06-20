СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов

Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Так, в Красноярском крае была организована проверка сообщения местной жительницы о нарушении прав проживающих в микрорайоне Солнечный. В своем обращении жительница рассказала о нехватке в микрорайоне, где проживают молодые семьи, школ, детских садов и скверов. По ее словам, территорию, которую ранее отвели под парк, застраивают коммерческим жильем.

В Омской области начали проверку о необоснованно завышенных тарифах по вывозу бытовых отходов из поселка Старый Кировск. Согласно обращению жителя Омска, в квитанции за апрель этого года была указана сумма в 133 руб., а в квитанции за июнь — уже 266 руб. При этом, по его словам, коммунальная услуга оказывается некачественно, поскольку бытовые отходы фактически не вывозятся.

Проверки сообщений, поступивших президенту, начались еще до начала прямой линии. Так, 17 июня СК начал проверять обращение обманутых дольщиков, поступившее из Красноярского края. Согласно сообщению, жители Красноярска в 2016 году вложили деньги в долевое строительство жилья «ЖК Ясный» в Советском районе. В настоящий момент строительство домов не завершили.