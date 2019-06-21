МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово

МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово

Гендиректора «Экспертстроя», который возводит ЖК в Подмосковье, заподозрили в махинациях на 4,5 млрд руб. еще в апреле. Вопрос об обманутых дольщиках был задан президенту после прямой линии

Строительство микрорайона «Новокосино-2» в Реутово в Московской области в 2012 году (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Гендиректора стройкомпании «Экспертстрой» заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Дело против предпринимателя по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) возбудили еще 8 апреля.

В МВД отметили, что в отдел полиции «Балашихинское» от одного из участников долевого строительства поступило заявление по факту прекращения строительства двух корпусов ЖК «Новокосино-2», которые возводит «Экспертстрой». В ходе проверки установлены обстоятельства злоупотребления полномочиями и нецелевого использования средств гендиректором компании. Его имя не названо. По данным СПАРК, генеральным директором ООО «Экспертстрой» является Александр Воробьев.

Представитель МВД Ирина Волк указала, что договоры на участие в долевом строительстве с компанией заключили более 2 тыс. человек. В ходе предварительного следствия допрошены и признаны потерпевшими 87 участников долевого строительства. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Сумма ущерба, причиненного участникам долевого строительства, превысила 4,5 млрд руб.», — указано в сообщении.

После прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации с ЖК «Новокосино-2». Глава государства пообещал обсудить проблему обманутых дольщиков с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.