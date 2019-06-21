Три издания в Дагестане вышли с единой первой полосой «Я/Мы Гаджиев»

В Дагестане три газеты — «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» — вышли с одинаковой первой полосой с надписью «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Они выступают в поддержку журналиста «Черновика» Гаджиева, задержанного по подозрению в финансировании терроризма, сообщили РБК в редакции изданий. Ранее аналогичную форму поддержки федеральные издания РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» продемонстрировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Фото: Сергей Расулов / News Team via AP

«Мы твердо убеждены, что Абдулмумин Гаджиев невиновен, — рассказал РБК учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов. — По поводу того, что мы вышли с одинаковой первой полосой — мы же единый фронт, мы коллеги. Если бы даже не было случая с Иваном Голуновым, мы бы все равно вышли за Абдулмумина, даже если бы нас на следующий день закрыли».

По его словам, случай с Гаджиевым объединил журналистов государственных и оппозиционных СМИ республики. «Реакции власти на то, что мы выпустили [газеты с заявлениями в поддержку журналиста], пока нет, но мы ее и не ждем... Мы и дальше будем проводить одиночные пикеты», — добавил он.

Главный редактор газеты «Новое дело» Хаджимурад Сагитов в разговоре с РБК отметил, что такой акцией журналисты попытались привлечь внимание власти к задержанию Гаджиева. «Я лично Гаджиева не знаю, но, судя по его публикациям, этот человек не может быть причастен к финансированию терроризма. Человек не может одновременно, рискуя своей жизнью, бороться с терроризмом и при этом, не имея больших финансовых возможностей, собирать средства для финансирования терроризма», — добавил Сагитов.