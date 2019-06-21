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Три издания в Дагестане вышли с единой первой полосой «Я/Мы Гаджиев»

В Дагестане три газеты — «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» — вышли с одинаковой первой полосой с надписью «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Они выступают в поддержку журналиста «Черновика» Гаджиева, задержанного по подозрению в финансировании терроризма, сообщили РБК в редакции изданий. Ранее аналогичную форму поддержки федеральные издания РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» продемонстрировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Фото: Сергей Расулов / News Team via AP

«Мы твердо убеждены, что Абдулмумин Гаджиев невиновен, — рассказал РБК учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов. — По поводу того, что мы вышли с одинаковой первой полосой — мы же единый фронт, мы коллеги. Если бы даже не было случая с Иваном Голуновым, мы бы все равно вышли за Абдулмумина, даже если бы нас на следующий день закрыли».

По его словам, случай с Гаджиевым объединил журналистов государственных и оппозиционных СМИ республики. «Реакции власти на то, что мы выпустили [газеты с заявлениями в поддержку журналиста], пока нет, но мы ее и не ждем... Мы и дальше будем проводить одиночные пикеты», — добавил он.

Главный редактор газеты «Новое дело» Хаджимурад Сагитов в разговоре с РБК отметил, что такой акцией журналисты попытались привлечь внимание власти к задержанию Гаджиева. «Я лично Гаджиева не знаю, но, судя по его публикациям, этот человек не может быть причастен к финансированию терроризма. Человек не может одновременно, рискуя своей жизнью, бороться с терроризмом и при этом, не имея больших финансовых возможностей, собирать средства для финансирования терроризма», — добавил Сагитов.

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов заявил РБК, что, по его оценке, на журналистов в республике оказывается давление. «На этот раз более активно вышли и поддержали. Когда задержали Голунова, дагестанские журналисты тоже его поддерживали. Сейчас мы не требуем ничего незаконного — справедливого суда, чтобы журналистов не запугивали», — сказал он.

Редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» задержали 14 июня. В отношении журналиста возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). 18 июня Советский районный суд Дагестана арестовал Гаджиева на два месяца. Свою вину он не признал.

По словам руководителя управления по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана Зубайру Исаева, власти республики не вмешиваются в работу правоохранительных органов. «Независимые издания и наши СМИ освещают эту историю. В республике никто не препятствует проведению пикетов в защиту Гаджиева. Коллеги журналисты показывают, что дело будет под контролем и никто не допустит произвола», — говорил представитель руководства республики.

Теги: новости РБК, журналисты, Дагестан
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