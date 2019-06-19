Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Власти Дагестана в курсе задержания журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, однако не вмешиваются в работу федеральных правоохранительных органов. Об этом РБК заявил руководитель управления по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана Зубайру Исаев.

«Независимые издания и наши СМИ освещают эту историю. В Республике никто не препятствует проведению пикетов в защиту Гаджиева. Коллеги журналисты показывают, что дело будет под контролем и никто не допустит произвола. Коллектив Гаджиева вступился за своего сторонника, и за его судьбой следит огромная аудитория», — сказал Исаев.

По его словам, к делу подключился уполномоченный по правам человека при главе республики и глава СПЧ Михаил Федотов. «Не уверен, что кто-то желает препятствовать судебному процессу. Мне кажется, что у суда есть время разобраться и дать оценку обвинениям», — добавил Исаев.

Редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» задержали 14 июня. В отношении журналиста возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). 18 июня Советский районный суд Дагестана арестовал Гаджиева на два месяца. По версии следствия, он перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского. Гаджиев вину не признал.