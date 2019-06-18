Суд арестовал подозреваемого в терроризме журналиста дагестанской газеты

В Дагестане Советский районный суд принял решение о заключении под стражу журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщает издание.

По решению суда, Гаджиев был отправлен под арест на два месяца. Заседание было закрытым по ходатайству обвинения, которое утверждало, что во время прошлого заседания журналисты незаконно публиковали новости с использованием фото и видео. «Черновик» отмечает, что публикация материалов проводилась с разрешения судьи.

Защита журналиста сообщила, что в суд поступили 26 положительных характеристик на журналиста от его соседей. Также суду предоставили публикации Гаджиева, в которых выражено его отношение к терроризму. Адвокаты полагают, что показаний лишь одного свидетеля в этих условиях недостаточно для того, чтобы арестовывать Гаджиева.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского. «Новая газета» называла его «вербовщиком» и сборщиком денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство». В отношении журналиста возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).