СМИ узнали о решении главы Грузии прервать визит в Минск на фоне митингов

СМИ узнали о решении главы Грузии прервать визит в Минск на фоне митингов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили досрочно прервет свой визит в Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил источник в белорусских правительственных кругах. Информацию подтвердил собеседник «РИА Новости» в органах госуправления Белоруссии.

Источник «РИА Новости» рассказал, что Зурабишвили планирует уехать в Тбилиси раньше намеченного. При этом он добавил, что запланированная на пятницу, 21 июня, встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоится, но раньше запланированного.

«Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета», — утверждает в свою очередь источник ТАСС.

Корреспондент агентства, находившийся в Доме правительства Белоруссии, отметил, что грузинские журналисты в спешном порядке покинули здание. Они ожидали встречи Зурабишвили с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом.

В четверг в Грузии начались массовые акции протеста. Причиной стал инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. Он сидел в кресле спикера парламента Грузии. Оппозиционные депутаты прервали его выступление и потребовали от российской делегации покинуть здание парламента.

Гаврилов отметил, что сел в кресло спикера, так как принимающая сторона посадила его на это место. При этом он заявил, что конфликт был подготовлен заранее и являлся попыткой использовать форум для решения внутриполитических проблем страны.

По данным Минздрава Грузии, в результате столкновений с полицией пострадали 52 человека, 38 из которых сотрудники правоохранительных органов и еще 14 — гражданские лица. Ночью для разгона участников полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Оппозиция объявила, что в пятницу митинги возобновятся.