Путин предложил Минобороны создать музей Щукина в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил Минобороны продумать вопрос создания музея Сергея Щукина в здании, принадлежащем ведомству. Трансляцию прямой линии ведет телеканал РБК.

С идеей организации в особняке в центре Москвы (Большой Знаменский переулок, д.18) музея семьи Щукиных выступила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Президент поддержал данное предложение, добавив, что работу необходимо вести при участии Пушкинского музея и Министерства культуры России. «Думаю, в качестве первого шага можно было бы поручить министерству обороны продумать создание там музея Щукина. С вашим участием и руководством и при прямом содействии министерства культуры» , — сказал Путин.