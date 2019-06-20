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Allergan $153 (+16,78%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Прямая линия Путина ,  
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Путин предложил Минобороны создать музей Щукина в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил Минобороны продумать вопрос создания музея Сергея Щукина в здании, принадлежащем ведомству. Трансляцию прямой линии ведет телеканал РБК.

С идеей организации в особняке в центре Москвы (Большой Знаменский переулок, д.18) музея семьи Щукиных выступила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

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Президент поддержал данное предложение, добавив, что работу необходимо вести при участии Пушкинского музея и Министерства культуры России. «Думаю, в качестве первого шага можно было бы поручить министерству обороны продумать создание там музея Щукина. С вашим участием и руководством и при прямом содействии министерства культуры» , — сказал Путин.  

Теги: «Прямая линия с Владимиром Путиным», Пушкинский музей, Минобороны
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