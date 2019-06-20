Путин ответил на вопрос о «большой сделке с США» по Сирии

Путин ответил на вопрос о «большой сделке с США» по Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о невозможности «большой сделки» с США по Сирии. Трансляцию прямой линии ведет телеканал РБК.

«Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами», — отметил глава государства.

По его словам, необходимо создать конституционный комитет по ситуации в Сирии. Путин также выразил надежду, что вопрос политического урегулирования в стране можно решить совместно США, Турцией, Ираном, Израилем и другими партнерами.

Также к сирийскому вопросу должны быть привлечены европейские страны, «страдающие от потока мигрантов». «Нужно вместе всем консолидировано работать», — добавил Путин.