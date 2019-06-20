Путин заявил об отсутствии «печатных слов» о коррупционных миллиардах

Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у него не было «печатных слов», когда он узнал о том, что у полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд руб. Трансляцию прямой линии ведет РБК.

«Лучше вслух не произносить. Несмешно на самом деле. Реально, действительно, когда узнаешь, что там миллиарды, просто нет слов, печатных во всяком случае», — сказал он.

Глава государства отметил, что борьба с коррупцией будет вестись бескомпромиссно. «В России число коррупционных преступлений снижается. И именно снижается, я думаю, в значительной степени благодаря тому, что мы действуем последовательно и бескомпромиссно, так будем и дальше делать», — пояснил Путин.

Президент заявил, что с чиновников и правоохранительных органов в таких делах «особый спрос». Вместе с тем он отметил, что виноваты обе стороны, в том числе взяткодатели из бизнес-структур.