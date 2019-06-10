Защита Захарченко обжалует приговор «полковнику-миллиардеру»

Защита бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко обжалует вынесенный ему приговор, передает корреспондент РБК с заседания Пресненского суда Москвы.

Адвокаты заявили, что будут доказывать полную невиновность Захарченко.

Захарченко 10 июня был приговорен к 13 годам тюрьмы и штрафу в размере 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Экс-полковника также лишили государственных наград и запретили ему занимать руководящие должности в госорганах на два года.

Однако ранее суд оправдал Захарченко по эпизоду с получением взятки на $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса. Это решение в свою очередь собирается обжаловать сторона обвинения.