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Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях
Новое дело открыто в рамках расследования преступлений полковника МВД Дмитрия Захарченко. Фигурантом дела стал свидетель, который фальсифицировал документы о наличии у него денег на покупку недвижимости
Дмитрий Захарченко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В рамках расследования дела в отношении полковника Дмитрия Захарченко возбуждено уголовное производство о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в ходе расследования деятельности соучастника Захарченко, полковника ФСБ Дмитрия Сенина, обнаружила у его родственников и доверенных лиц недвижимость и другое имущество на сумму более 380 млн руб. Спорное имуществе было зарегистрировано на имя Ивана Кожевникова «с целью придания легитимного характера сделкам».

«В качестве подтверждения возможности приобретения спорного имущества Кожевников приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения о наличии у него крупных денежных средств», — отмечает ведомство в сообщении от 3 июня.

Суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные и полностью удовлетворил исковые требования прокурора, указывает Генпрокуратура.

Общество
Гособвинитель запросила 15,5 года для «полковника-миллиардера» Захарченко

До ареста в сентябре 2016 года Дмитрий Захарченко был врио руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД. Его уголовное преследование началось с эпизода получения взятки в 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого.

В ходе обысков в квартирах и машинах Захарченко и его родных правоохранительные органы обнаружили порядка 8,5 млрд руб. Сейчас имущество полковника, его семьи и бывших женщин, включая 11 квартир, четыре автомобиля, полукилограммовый золотой слиток и наличные средства, обращено в доход государства, а сам Захарченко арестован и находится в СИЗО «Лефортово» в ожидании приговора суда.

15 мая гособвинение потребовало приговорить его к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 494 млн руб. за вымогательство взяток и воспрепятствование следствию.

Автор: Наталья Демченко
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