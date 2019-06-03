Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Новое дело открыто в рамках расследования преступлений полковника МВД Дмитрия Захарченко. Фигурантом дела стал свидетель, который фальсифицировал документы о наличии у него денег на покупку недвижимости

Дмитрий Захарченко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В рамках расследования дела в отношении полковника Дмитрия Захарченко возбуждено уголовное производство о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в ходе расследования деятельности соучастника Захарченко, полковника ФСБ Дмитрия Сенина, обнаружила у его родственников и доверенных лиц недвижимость и другое имущество на сумму более 380 млн руб. Спорное имуществе было зарегистрировано на имя Ивана Кожевникова «с целью придания легитимного характера сделкам».

«В качестве подтверждения возможности приобретения спорного имущества Кожевников приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения о наличии у него крупных денежных средств», — отмечает ведомство в сообщении от 3 июня.

Суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные и полностью удовлетворил исковые требования прокурора, указывает Генпрокуратура.