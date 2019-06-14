Путин оценил вклад России в победу над террористами в Сирии

Путин оценил вклад России в победу над террористами в Сирии

Россия добилась реальных успехов в борьбе с терроризмом в Сирии, заявил Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По его словам, в ближайшее время основной задачей остается восстановление страны и подавление очагов сопротивления боевиков в Идлибе, передает «РИА Новости».

«Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», — заявил российский президент.

Путин отметил, что большая часть территории страны перешла под контроль правительства в Дамаске. «Сейчас первоочередная задача — обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, прежде всего в Идлибе, параллельно — наращивать объемы гуманитарной помощи и содействие экономическому восстановлению Сирии со стороны международного сообщества», — сказал президент.

Накануне, 13 июня, Минобороны отчиталось о нанесении бомбовых ударов по боевикам в провинции Идлиб. В результате четырех ударов были уничтожены позиции артиллерии. Операция была проведена по просьбе турецкой стороны: турецкие военные жаловались на постоянные обстрелы своих наблюдательных постов боевиками.