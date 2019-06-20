Путин отметил роль господдержки в конкуренции «Яндекса» с Google

Компания «Яндекс» успешно конкурирует на российском рынке с Google, в том числе благодаря поддержке государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии. Трансляцию ведет РБК.

«У нас открытый рынок, он не защищен, а наша компания, такая замечательная как «Яндекс», успешно конкурирует с такими гигантами как Google. Все-таки это тоже не без поддержки государства», — сказал глава государства.

В сентябре 2017 года Владимир Путин посетил офис «Яндекса» в Москве. Тогда ему показали беспилотный автомобиль на базе Toyota Prius+, программное обеспечение для которого разрабатывают в компании. Президенту также продемонстрировали работу голосового помощника компании «Алиса».