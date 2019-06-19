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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Экс-глава ДНР отверг обвинения Нидерландов по делу MH17

Экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай в беседе с РБК назвал необоснованными обвинения Нидерландов по итогам расследования крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

«Эти обвинения комментировать нет желания и возможности, я не понимаю абсолютно их обоснованности, поскольку системой противовоздушной обороны мы не обладали», — заявил он. По мнению Бородая, процесс расследования был изначально политизирован, а обвиняемые — ополчение и Россия — назначены заранее. «Со мной следователи не связывались, и я не опасаюсь ничего, моя совесть чиста в этом отношении», — отметил Бородай.

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Он также уточнил, что множество факторов «прямо указывают» на причастность Украины к катастрофе — например, нежелание закрывать воздушное пространство для гражданской авиации во время боевых действий.

19 июня представители Объединенной следственной группы, которые занимаются расследованием крушения самолета, официально назвали имена четырех подозреваемых по уголовному делу: бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), Леонида Харченко, Олега Пулатова и Сергея Дубинского.

По словам главы центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберта Паулиссена, у следствия есть ордера на арест всех фигурантов. Они будут объявлены в национальный и международный розыск.

Теги: ДНР, MH-17, обвинение, новости РБК
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