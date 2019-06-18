Глава КСИР сообщил о поражающих авианосцы баллистических ракетах Ирана

Иран разработал технологию баллистических ракет, которая изменила баланс сил на Ближнем Востоке. Ракеты, в частности, способны «с высокой точностью» поражать авианосцы. Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами, пишет Reuters.

Салами отметил, что Иран произвел ракеты без использования внешних поставщиков и что их трудно перехватить и сбить.

В конце мая о «новых секретных» ракетах Ирана рассказывал советник главы КСИР Мортеза Корбани. Таким образом он пригрозил «отправить на дно» американские авианосцы, которые находятся в Персидском заливе. В мае США в том числе отправили в регион авианосец «Авраам Линкольн», позднее Дональд Трамп говорил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военных.

Салами заявил о новых ракетах Ирана на фоне обвинений от США в том, что Тегеран организовал атаки на танкер в Оманском заливе. Трамп в том числе допускал военный удар по Ирану.