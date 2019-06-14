США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры До военного столкновения дело вряд ли дойдет, Тегеран пытаются принудить к переговорам

США обвиняет Иран в организации атак на два танкера в Оманском заливе, но исламская республика отрицает все обвинения. США применяют тактику, опробованную на КНДР, пытаясь принудить Тегеран к переговорам, объясняют эксперты

Фото: EPA / ТАСС

Что случилось в Оманском заливе

Утром 13 июня в Оманском заливе при невыясненных до конца обстоятельствах получили повреждения два танкера. Kokuka Courageous шел под панамским флагом, оператором танкера является сингапурская компания BSM Ship Management. Судно перевозило метанол для японской компании Kokuka Sangyo. Японская компания сообщила, что ранним утром танкер был дважды в течение трех часов атакован в районе эмирата Фуджейра. В результате начался пожар в моторном отсеке, который был потушен экипажем, сообщил президент Kokuka Sangyo Ютака Катада. На судне находилась команда — 21 гражданин Филиппин, все эвакуировались на спасательные лодки и были подобраны проходящим мимо судном, следующим в ОАЭ, сообщило агентство Kyodo.

Второй танкер, Frontline Altair, следовал под флагом Маршалловых островов, судно принадлежит норвежской компании Frontline и перевозило нефтепродукты для государственной компании Тайваня CPC Corp. По заявлению судовладельца танкер ранним утром предположительно был подбит торпедой. «На борту было 11 россиян, один гражданин Грузии и 11 — Филиппин. Они все в безопасности и без каких-либо повреждений были доставлены на [сухогруз] Hyundai Dubai, ответивший на их запрос о помощи», — рассказали РБК 13 июня в пресс-службе компании Frontline. В компании также опровергли появлявившиеся днем известия, что танкер затонул. «Мы можем подтвердить, что судно не затонуло, как говорилось в некоторых сообщениях», — отметили в пресс-службе.

В районе ЧП крейсировал эсминец ВМС США Bainbridge, который находится недалеко от танкера Kokuka, а после инцидента американское центральное командование направило в район еще один эсминец, Mason.

Произошедшие в четверг атаки не первые. 12-13 мая стало известно о четырех танкерах, поврежденных в исключительной экономической зоне ОАЭ. 13 мая министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что среди этих судов было два саудовских танкера, которые подверглись нападению диверсантов у побережья Фуджейры, когда направлялись в Персидский залив. Два других танкера принадлежали ОАЭ и Норвегии.