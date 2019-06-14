Вечером 13 июня госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в организации новых атак. В поддержку заявлению госсекретаря было обнародовано видео, на котором, как утверждает американская сторона, видно, как катер под управлением представителей Корпуса стражей исламской революции подплывает (КСИР) к Kokuka Courageous и снимает с корпуса судна неразорвавшуюся магнитную мину. Это происходило в 4.10 утра по местному времени, о чем сообщил представитель Центрального командования США Билл Урбан. Президент компании Kokuka Sangyo Ютака Катада 14 июня говорил, что судно подверглось артиллерийскому обстрелу.
На брифинге в Госдепартаменте Помпео привел хронологию других атак, ответственность за которые он возложил на КСИР: 12 мая были атакованы четыре коммерческих судна в Ормузском проливе, 14 мая дроны атаковали два трубопровода в Саудовской Аравии, 19 мая ракета упала рядом с посольством США в Багдаде, а 31 мая автомобиль взорвался в Афганистане — ранения получили четыре американских военнослужащих.
После майских атак на танкеры власти Объединенных Арабских Эмиратов в ходе заседания Совета безопасности ООН заявили, что за ними стоит неназванная «государственная структура». Для совершения нападений было необходимо «экспертное умение оперировать быстроходными катерами, которые могли проникнуть в территориальные воды ОАЭ», говорится в докладе, который цитирует Би-би-си. Затем аквалангисты присоединили к днищам атакованных судов магнитные мины, чтобы повредить их, но избежать затопления, утверждается в докладе экспертов ОАЭ.
Представители США указали на возможную причастность Ирана к майским атакам. «Я думаю, что мины почти наверняка из Ирана», — сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 мая. Иран причастность к атакам месяц назад отверг.
Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью. «Обвинения, выдвинутые госсекретарем США Помпео в адрес Ирана, вызывают тревогу», — заявил 14 июня представитель иранского МИД Аббас Мусави. Обвинять Тегеран для Помпео — самое простое решение, утверждает он он.
Администрация Дональда Трампа последовательно нагнетает ситуацию вокруг Ирана. Трамп критиковал исламскую республику еще до избрания президентом, в мае прошлого года он вывел США из соглашения об иранской ядерной программе и восстановил санкции против Тегерана, в мае этого года в Вашингтоне заявили, что страны, не отказавшиеся от покупки иранской нефти, могут оказаться под санкциями. Трамп обвиняет Иран в подрывной деятельности на Ближнем Востоке — дестабилизации ситуации в Сирии, Йемене, Ливане, поддержке террористического движения «Хезболла» и разработке ракетной программы.
«Пока нам еще предстоит трезво и осторожно все оценить, наша начальная позиция заключается в безусловном доверии нашим американским союзникам», — прокомментировал выводы США британский министр иностранных дел Джереми Хант.
«Всегда есть вероятность, что кто-то пытается обвинить иранцев», — сказал Reuters Джон Альтерман из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. Существует большая вероятность, что это была попытка поддержать иранскую дипломатию путем создания у международного сообщества ощущения безотлагательности переговоров США и Ирана, допустил он.
Какие последствия будут у инцидента
Одним из первых последствий стал рост цены на нефть. Нефть марки Brent подорожала на 3,66%, выше $62 за баррель. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до $53,28 за баррель. Нефть может еще подорожать, если с судоходством в районе Персидского залива будут проблемы — Оманский залив лежит на пути перевозок нефти через Ормузский пролив, через который идет 40% мировых поставок.
Учитывая характер заявлений США, европейцы призывают не усугублять ситуацию. «Мы неоднократно повторяли, что региону не нужна дальнейшая эскалация, ему не нудна дестабилизация, мы призываем все стороны к сдержанности», — заявила представитель внешнеполитической службы Европейского союза. О том, что мир не может позволить себе еще одну войну на Ближнем Востоке, в четверг на Совете безопасности ООН заявил генсек организации Антониу Гутерриш. В США против обострения выступили члены Демократической партии. «Война с Ираном была бы неконституционным делом и стратегический ошибкой», — заявил член палаты представители конгресса Ро Ханна.
Иран и США пока также исключают возможность военного конфликта. Политика США остается прежней — «экономические и дипломатические усилия, чтобы вернуть Иран за стол переговоров, поощрить всеобъемлющую сделку, направленную на широкий спектр угроз, которые сегодня очевидны для всего мира».
Позиция США при инцидентах с танкерами похожа на давление, которое Вашингтон оказывал на Северную Корею, отмечает независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский. Тогда Трамп тоже отправлял к КНДР военные корабли, это помогло активизировать переговоры, но в случае с Ираном есть опасность, что такая тактика не сработает, рассуждает он: «Иран — более отчаянное государство, и есть ощущение, что администрация Трампа не до конца понимает, с кем имеет дело». Вероятность военного конфликта исключать нельзя, продолжает Фроловский, однако это не в интересах Белого дома: еще одна война на Ближнем Востоке, но теперь с очень серьезным противником и катастрофическими последствиями. Сложившаяся ситуация приведет к обострению отношений арабских стран, США и Ирана, но не приведет к прямому столкновению, предположил в разговоре с РБК руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.