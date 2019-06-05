Трамп допустил военный удар по Ирану

Иран, вероятно, до сих пор остается «террористической страной номер один», заявил президент США

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Президент США Дональд Трам заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.

«Всегда есть вероятность [военной операции]. Хочу ли я? Нет, я бы не хотел. Но вероятность [удара по Ирану] есть всегда», — заявил президент США, отвечая на вопрос о том, что он думает о потенциальных военных действиях в отношении Ирана.

По словам Трампа, в то время, когда он стал президентом, эта страна была «чрезвычайно враждебной». «В то время они были террористической страной номер один в мире и, возможно, остаются таковыми и сегодня», — сказал лидер США.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он вести переговоры с Роухани, Трамп ответил: «Да, конечно, я предпочел бы переговоры».