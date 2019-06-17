Политика , 13:00
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Путину доложили о массовой драке и протестах под Пензой
Вопрос о причинах произошедшего в селе Чемодановка пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал силовикам. Ранее они говорили, что конфликт, в результате которого один человек погиб, произошел на «бытовой почве»
Владимир Путин
В Кремле знают о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, где на прошлой неделе произошли массовая драка и протесты, которые, по словам местных жителей, спровоцировал конфликт с цыганами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно, нам известно о том, что там происходит. Президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда это все случилось. Что касается причин произошедшего, то тут, наверное, с руки говорить правоохранительным органам», — сказал представитель Кремля.
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