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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Постпред России в Вене назвал фейком слова США о ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал фейком слова главы Разведуправления США о том, что Россия проводит ядерные испытания вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он заявил на 52-й сессии подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ, расшифровка его выступления опубликована на сайте российского МИДа.

«Сильнейшим ударом для договора стали отказ США от ратификации ДВЗЯИ и решение о поддержании в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний. Но вместо того чтобы пересмотреть это опрометчивое решение, Соединенные Штаты недавно вбросили в публичное пространство фейковую новость о «несоблюдении» Россией ее добровольного моратория на проведение ядерных испытаний», — заявил Ульянов.

По его словам, утка США существует в двух вариантах: сначала «высокопоставленный чиновник Пентагона» сообщил о том, что Россия «возможно» проводит ядерные испытания, а 13 июня правительство США заявило об этом «как о совершившемся факте» без всяких оговорок.

Ульянов попросил делегацию США объяснить, почему произошла «столь стремительная эволюция оценок — от предположения до безапелляционного утверждения». Он также предложил американской стороне предоставить конкретные факты, которые указывают на правдивость заявления. Если информация не подтвердится, США, по его словам, следует извиниться перед Россией.

Политика
США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Постпред России также заметил, что серьезные обвинения против других государств без каких-либо доказательств вошли у США в привычку, что говорит о «деградации политической культуры и этики в международных делах».

«Принцип презумпции невиновности вполне применим к сфере международных отношений, а пренебрежение им чревато большими проблемами. Наши американские партнеры этого либо не понимают, либо не хотят понимать. К сожалению, они так и не сделали должных выводов из позорной истории с «оружием массового уничтожения Саддама Хусейна», — заключил Ульянов.

Политика
МИД назвал прикрытием Вашингтона заявление о ядерных испытаниях в России

МИД России 17 июня назвал обвинения США безосновательными и предположил, что их выдвинули для того, что прикрыть шаги самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновление полномасштабных ядерных испытаний.

В конце мая глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли-младший обвинил Россию в проведении ядерных испытаний свыше «нулевой мощности», как это предписывает принятый мораторий. Российский МИД назвал обвинения грубой провокацией, нацеленной на очернение страны.

Теги: ядерное оружие, МИД РФ
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