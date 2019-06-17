Постпред России в Вене назвал фейком слова США о ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал фейком слова главы Разведуправления США о том, что Россия проводит ядерные испытания вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он заявил на 52-й сессии подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ, расшифровка его выступления опубликована на сайте российского МИДа.

«Сильнейшим ударом для договора стали отказ США от ратификации ДВЗЯИ и решение о поддержании в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний. Но вместо того чтобы пересмотреть это опрометчивое решение, Соединенные Штаты недавно вбросили в публичное пространство фейковую новость о «несоблюдении» Россией ее добровольного моратория на проведение ядерных испытаний», — заявил Ульянов.

По его словам, утка США существует в двух вариантах: сначала «высокопоставленный чиновник Пентагона» сообщил о том, что Россия «возможно» проводит ядерные испытания, а 13 июня правительство США заявило об этом «как о совершившемся факте» без всяких оговорок.

Ульянов попросил делегацию США объяснить, почему произошла «столь стремительная эволюция оценок — от предположения до безапелляционного утверждения». Он также предложил американской стороне предоставить конкретные факты, которые указывают на правдивость заявления. Если информация не подтвердится, США, по его словам, следует извиниться перед Россией.