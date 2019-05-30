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Посол в США отверг обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — сказал он. Антонов выразил удивление, что подобные высказывания делаются для прессы, а не на консультациях.

По его словам, обвинение со стороны США выглядит как «спланированная атака» на режим контроля над вооружениями и «архитектуру» стратегической стабильности.

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Постпред России счел обвинения США по ядерным испытаниям дымовой завесой

Накануне глава разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Роберт Эшли-младший заявил, что Соединенные Штаты полагают, что Россия проводит маломощные ядерные испытания в нарушение ДВЗЯИ. Представитель Госдепартамента Морган Ортагус отметила, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю за вооружениями.

В свою очередь постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что подобными обвинениями Вашингтон пытается перевести ответственность на Москву. Он добавил, что американские ядерные полигоны находятся в состоянии готовности для возобновления испытаний. В Организации ДВЗЯИ также отметили, что в ходе мониторинга не замечали ничего необычного.

Теги: посол России в США, Анатолий Антонов, ядерные испытания
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