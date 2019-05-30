Посол в США отверг обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания

Посол в США отверг обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — сказал он. Антонов выразил удивление, что подобные высказывания делаются для прессы, а не на консультациях.

По его словам, обвинение со стороны США выглядит как «спланированная атака» на режим контроля над вооружениями и «архитектуру» стратегической стабильности.

Накануне глава разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Роберт Эшли-младший заявил, что Соединенные Штаты полагают, что Россия проводит маломощные ядерные испытания в нарушение ДВЗЯИ. Представитель Госдепартамента Морган Ортагус отметила, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю за вооружениями.