МИД назвал грубой провокацией заявление США о ядерных испытаниях России

Министерство иностранных дел России, комментируя заявление американских властей о том, что Москва может проводить маломощные испытания в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), назвало эти обвинения грубой провокацией. Комментарий МИДа опубликован на его сайте.

«Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные выпады с подключением мировых СМИ стали обыденностью. В МИДе отметили, что такие заявления звучат именно тогда, когда власти США «вознамерились выйти из очередного международного договора или были уличены в его несоблюдении».

В министерстве заявили, что цель подобных обвинений — отвлечь внимание мировой общественности от отказа самих США ратифицировать ДВЗЯИ. «Более того, не исключено, что речь идет о подготовке Вашингтоном под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия», — предположили во внешнеполитическом ведомстве.