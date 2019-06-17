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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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МИД назвал прикрытием Вашингтона заявление о ядерных испытаниях в России

США выдвинули безосновательные обвинения в отношении России о проведении ядерных испытаний вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Таким образом в МИДе прокомментировали утверждение разведывательного управления Минобороны США от 13 июня. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как «прикрытие» шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний», — говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве добавили, что США «практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности». МИД считает, что в скором времени США могут заявить, что не намерены дальше участвовать в ДВЗЯИ, условия которого, «якобы нарушаются другими его участниками».

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МИД назвал грубой провокацией заявление США о ядерных испытаниях России

В ведомстве также добавили, что США придерживаются «деструктивной политики», цель которой подорвать договоренности в области нераспространения и контроля над вооружениями. А ДВЗЯИ, отмечает МИД, «для подавляющего большинства его участников, включая Россию, является неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности».

В конце мая глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли-младший обвинил Россию в проведении ядерных испытаний свыше «нулевой мощности», как это предписывает принятый мораторий.

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Госдеп США позже добавил, что Россия систематически нарушает договоренности по контролю над вооружением. «Они испытывали, производили, развертывали оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал официальный представитель ведомства Морган Ортагус. В российском МИДе назвали заявления грубой провокацией, нацеленной на то, чтобы очернить страну.

 

Теги: обвинения, ядерные испытания, МИД России
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