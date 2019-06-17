МИД назвал прикрытием Вашингтона заявление о ядерных испытаниях в России

США выдвинули безосновательные обвинения в отношении России о проведении ядерных испытаний вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Таким образом в МИДе прокомментировали утверждение разведывательного управления Минобороны США от 13 июня. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как «прикрытие» шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний», — говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве добавили, что США «практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности». МИД считает, что в скором времени США могут заявить, что не намерены дальше участвовать в ДВЗЯИ, условия которого, «якобы нарушаются другими его участниками».

В ведомстве также добавили, что США придерживаются «деструктивной политики», цель которой подорвать договоренности в области нераспространения и контроля над вооружениями. А ДВЗЯИ, отмечает МИД, «для подавляющего большинства его участников, включая Россию, является неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности».