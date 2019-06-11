Лавров напомнил Вашингтону о заявлениях СССР и США против ядерной войны

Россия и США должны успокоить остальной мир и принять заявление о неприемлемости и недопустимости ядерной войны, указал министр. Такие заявления страны делали даже во времена холодной войны, напомнил он

Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» заявил, что Россия и США должны принять совместное заявление на высшем уровне о недопустимости ядерной войны. Трансляция мероприятия ведется в Facebook МИДа.

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она неприемлема и недопустима», — отметил Лавров.

Он напомнил, что лидеры США и СССР дважды высказывались в этом ключе, однако в Москве не понимают, почему теперь Вашингтон не может подтвердить эту позицию. Министр добавил, что предложение России находится на рассмотрении.

От том, что Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны, стало известно в апреле. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, в нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Письмо было направлено в октябре 2018 года. В Кремле подтвердили, что передавали Вашингтону предложения о стратегической безопасности и стабильности, однако все они остались без ответа.