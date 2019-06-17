Посол Молдавии в США объявила о своей отставке

Посол Молдавии в США Кристина Балан объявила о своей отставке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Будучи политическим назначенцем, я также ухожу в отставку со своей должности посла Молдовы в Соединенных Штатах. Для меня было честью представлять правительство Филипа, и я желаю успехов новой команде», — сказала она.

Она отметила, что в конце прошлой недели направлялась в Кишинев в отпуск.

12 июня новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан. Он отметил, что это связано с тем, что она информировала американские власти с позиции Демократической партии. Попеску назвал это недопустимым. «Молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии», — заявил он.