Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Санду обвинила суд в попытке помочь Демократической партии Молдавии незаконно сохранить свою власть. Ранее суд отменил решения о нелегитимности парламента и утверждения им правительства

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.

«Конституционный суд должен принимать решения в соответствии с положениями Конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны», — написала она в Facebook.

Накануне Демократическая партия, которая контролировала старый состав кабмина, объявила о сложении полномочий правительства. Замглавы партии Владимир Чеботарь объяснил это намерением вывести страну из политического кризиса. После этого стало известно об отъезде из Молдавии лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. Днем позже Конституционный суд отменил свои решения, принятые 7–9 июня, в том числе о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Политический кризис в Молдавии начался после того, как после февральских выборов Партия социалистов и проевропейский блок ACUM не смогли договориться о коалиции и сформировать правительство большинства в трехмесячный срок. Соглашение было достигнуто на день позже, чем это предписал сделать Конституционный суд, и КС признал указ о его формировании незаконным.