Новый глава МИД Молдавии отозвал посла в США

Новый министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан. Об этом сообщает Infotag.

Он пояснил, что это связано с ее деятельностью в Вашингтоне. »[Она] информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии», — заявил он.

В свою очередь сама Балан сообщила журналистам, что ничего не передавала американским властям от молдавской демократической партии. При этом она отметила, что представляла в США «правительство Павла Филипа».

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