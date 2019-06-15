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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Конституционный суд Молдавии отменил свое решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии постановил отменить решения, принятые 7–9 июня. Они касались роспуска парламента, назначения досрочных выборов и признания незаконным формирование правительства
Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Конституционный суд Молдавии отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщается на сайте суда.

«Фактическая ситуация в Молдавии, в частности объявление о передаче власти правительству во главе с премьер-министром Майей Санду и сформированная в парламенте коалиция, послужила основанием для отмены», — говорится в сообщении суда.

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Отмечается, что вместе с отменой решений суда от 7–9 июня парламент во главе с Зинаидой Гречаный получает статус конституционного, как и принятые им акты, и акты правительства во главе с Санду.

Накануне Демократическая партия Молдавии объявила о сложении полномочий созданного ей правительства для выхода страны из политического кризиса. Позднее стало известно, что лидер партии Владимир Плахотнюк покинул страну.

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Кризис в Молдавии начался из-за того, что партии, которые прошли в парламент по результатам февральских выборов, не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства. Кабмин был сформирован на день позже, чем это предписал сделать КС, и суд призвал президента Игоря Додона распустить парламент. Конституционный суд назначил врио президента Павла Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов 6 сентября. Оставшийся работать кабинет министров сформировала Демократическая партия.

Авторы: Константин Нагаев, Юлия Выродова
Теги: Молдавия, Конституционный суд, Парламент, политический кризис
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