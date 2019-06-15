Конституционный суд Молдавии отменил свое решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии постановил отменить решения, принятые 7–9 июня. Они касались роспуска парламента, назначения досрочных выборов и признания незаконным формирование правительства

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Конституционный суд Молдавии отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщается на сайте суда.

«Фактическая ситуация в Молдавии, в частности объявление о передаче власти правительству во главе с премьер-министром Майей Санду и сформированная в парламенте коалиция, послужила основанием для отмены», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вместе с отменой решений суда от 7–9 июня парламент во главе с Зинаидой Гречаный получает статус конституционного, как и принятые им акты, и акты правительства во главе с Санду.

Накануне Демократическая партия Молдавии объявила о сложении полномочий созданного ей правительства для выхода страны из политического кризиса. Позднее стало известно, что лидер партии Владимир Плахотнюк покинул страну.