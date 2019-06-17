В Казахстане семь человек пострадали при взрыве газа

В Казахстане семь человек пострадали при взрыве газа

В казахстанском городе Костанай произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета ЧС МВД Казахстана.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел около 12:00 по местному времени (09:00 мск) в двухэтажном здании станции технического обслуживания (СТО) на улице Лермонтова. Взорвалось газовое оборудование.

«В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием», — сказали в пресс-службе.

В КЧС МВД рассказали, что газоснабжение и электричество временно отключили. Возникший пожар локализовали в 12:47 (09:47 мск). На месте также создали оперативный штаб. Отмечается, что спасатели эвакуировали девять газовых баллонов.