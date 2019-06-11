В Нижнем Тагиле после взрыва газа ввели режим ЧС

В Нижнем Тагиле после взрыва газа ввели режим ЧС

Власти Нижнего Тагила объявили режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном жилом доме, сообщается на сайте горадминистрации.

Отмечается, что введение режима ЧС позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов. Поврежденный подъезд в ближайшее время обследуют комиссия муниципального унитарного предприятия «Тагилгражданпроект», а также эксперты и спасатели.

«Муниципалитет восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери. По результатам строительной экспертизы будут приняты дальнейшие решения», — приводятся слова главы города Владислава Пинаева.

Он уточнил, что предварительный осмотр места происшествия показал, что в подъезде есть повреждения, поэтому заселение жильцов в свои квартиры отложено. Гражданам, нуждающимся во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда.