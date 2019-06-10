В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире

В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире

В результате возгорания в квартире многоэтажного дома в Нижнем Тагиле пострадали три человека — мужчина и две женщины. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

На сайте ГУ МЧС по Свердловской области уточняется, что пожар на площади 40 кв. м в квартире на четвертом этаже начался из-за хлопка бытового газа. Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.

Кроме того, ударная волна от взрыва, по предварительной информации, выбила окна и двери на отдельных этажах подъезда, откуда проводится эвакуация людей. В МЧС отметили, что открытое горение ликвидировано.

В апреле в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в одном из цехов завода «Уралхимпласт». В результате с ожогами был госпитализирован один рабочий, однако пожара и прерывания производственного процесса не произошло.

