Спасатели назвали причину взрыва в центре Киева

Взрыв в гараже во дворе дома в центре Киева произошел из-за повреждений газовой трубы. Никто не пострадал, разрушены три гаража и автомобиль. Спасатели пока не выяснили, что именно взорвалось. Жители сообщили о сильном запахе газа

Фото: ГУ ДСНС Украины по Киеву

Взрыв в гараже на Тургеневской улице в центре Киева произошел 16 июня из-за повреждения газовой трубы. Об этом сообщает телеканал «24» со ссылкой на сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечает ТСН, со ссылкой на местных жителей, взрыв произошел в гаражах, которые арендовали владельцы кофейных машин. В помещениях хранились не только машины, но и баллоны с газом.

В результате взрыва были разрушены три гаража, говорится в сообщении киевской администрации. Как следует из фотографий, опубликованных властями, гаражи были кирпичные с бетонными перекрытиями. Обломки взрывом раскидало по двору.

Издание УНН со ссылкой на очевидцев указывает, что взрыв был настолько сильным, что стекла вылетели в нескольких соседних домах, а один из автомобилей разорвало на части.