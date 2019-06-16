Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре города

Полиция Киева завела уголовное дело после взрыва в гараже в центре города в ночь на 16 июня. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели назвали причиной взрыва в гараже повреждение газовой трубы.

Взрыв произошел в гараже на Тургеневской улице в ночь на 16 июня. В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее при взрыве были разрушены три кирпичных гаража, один автомобиль сильно повредило, а также в нескольких соседних домах вылетели стекла.