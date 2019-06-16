В центре Киева произошел взрыв

В Шевченковском районе Киева в центре города произошел взрыв, сообщила УНН руководитель пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская. По предварительным данным, речь идет о взрыве газа в гараже. Информации о пострадавших или масштабе повреждений пока нет, отметила она.

Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что ударная волна от взрыва выбила окна в соседних домах.

Видео с места происшествия опубликовала группа dtp.kiev.ua. в Facebook. По словам автора ролика, на улице ощущается сильный запах газа. В сообщении группы также говорится, что были сильно повреждены гараж и автомобиль.

Запись в facebook пользователя dtp.kiev.ua