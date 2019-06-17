Россия за год экспортировала военную авиатехнику на $6 млрд

Россия за год экспортировала военную авиатехнику на $6 млрд

Россия за 2018 год поставила на экспорт боевую авиацию и авиатехнику более чем на $6 млрд. Об этом сообщается на сайте «Рособоронэкспорта» (входит в структуру «Ростеха»).

«Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой «Рособоронэкспортом» на мировой рынок», — добавил глава компании Александр Михеев в преддверии Международного авиационно-космического салона Paris Air Show 2019, который пройдет в Ле Бурже.

Там Россия впервые представит военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, а также истребитель-бомбардировщик Су-32 и самолет-заправщик Ил-78МК-90А. Кроме «Рособоронэкспорта» в российской экспозиции участвуют также Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация.