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Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Россия за год экспортировала военную авиатехнику на $6 млрд

Россия за 2018 год поставила на экспорт боевую авиацию и авиатехнику более чем на $6 млрд. Об этом сообщается на сайте «Рособоронэкспорта» (входит в структуру «Ростеха»).

«Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой «Рособоронэкспортом» на мировой рынок», — добавил глава компании Александр Михеев в преддверии Международного авиационно-космического салона Paris Air Show 2019, который пройдет в Ле Бурже.

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Там Россия впервые представит военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, а также истребитель-бомбардировщик Су-32 и самолет-заправщик Ил-78МК-90А. Кроме «Рособоронэкспорта» в российской экспозиции участвуют также Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация.

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В марте «Ростех» опроверг данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о снижении экспорта российских вооружений на 17%. В госкорпорации добавили, что объем поставок в прошлом году достиг рекордных $13,7 млрд.

Теги: экспорт вооружений, «Рособоронэкспорт», «Ростех», Ле-Бурже
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