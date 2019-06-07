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ПМЭФ-2019 ,  
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Глава «Ростеха» обозначил сроки начала поставок Турции С-400

Россия начнет поставлять Турции зенитные ракетные системы С-400 уже через два месяца. Об этом телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Комментируя ситуацию с поставками, он заверил, что «все в порядке». «Я думаю, месяца через два мы начнем поставки», — указал глава «Ростеха» (цитата по «РИА Новости»), отметив, что авансовые платежи уже сделаны, кредит оформлен, кредитные деньги потрачены, а техника произведена. «Плюс мы уже обучение [турецких военных] завершили», — добавил Чемезов.

Ранее, 3 апреля, о том, что Москва и Анкара перенесли «по просьбе турецких партнеров и друзей» сроки поставки С-400, после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом говорил российский лидер Владимир Путин. На следующий день заместитель турецкого министра оборонной промышленности Исмаил Демир уточнил, что стороны согласовали: вместо 2020 года поставка российских зенитных ракетных систем Турции начнется уже в июле 2019-го.

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В Кремле в конце мая в свою очередь отмечали, что поставка С-400 начнется раньше изначально запланированных сроков. «Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все по плану», — уверял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 Турция и Россия заключили в конце 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. Спустя год стало известно, что Вашингтон предложил Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд. При этом источник газеты Hürriyet в администрации Белого дома отмечал, что, если Турция не откажется от покупки С-400, США могут ввести против Турции санкции. Сделка с Россией, указывал он, будет противоречить санкционному закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).

В Турции впоследствии называли соглашение о приобретении С-400 «решенным делом». Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу также отмечал, что республика, скорее всего, откажется от Patriot, если США потребуют аннулировать контракт о поставке С-400.

Теги: С-400, Турция, Сергей Чемезов, «Ростех»
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