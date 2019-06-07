Глава «Ростеха» обозначил сроки начала поставок Турции С-400

Россия начнет поставлять Турции зенитные ракетные системы С-400 уже через два месяца. Об этом телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Комментируя ситуацию с поставками, он заверил, что «все в порядке». «Я думаю, месяца через два мы начнем поставки», — указал глава «Ростеха» (цитата по «РИА Новости»), отметив, что авансовые платежи уже сделаны, кредит оформлен, кредитные деньги потрачены, а техника произведена. «Плюс мы уже обучение [турецких военных] завершили», — добавил Чемезов.

Ранее, 3 апреля, о том, что Москва и Анкара перенесли «по просьбе турецких партнеров и друзей» сроки поставки С-400, после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом говорил российский лидер Владимир Путин. На следующий день заместитель турецкого министра оборонной промышленности Исмаил Демир уточнил, что стороны согласовали: вместо 2020 года поставка российских зенитных ракетных систем Турции начнется уже в июле 2019-го.

В Кремле в конце мая в свою очередь отмечали, что поставка С-400 начнется раньше изначально запланированных сроков. «Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все по плану», — уверял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.